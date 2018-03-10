Туристов предупредили о вспышке холеры в Йемене

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1 млн 63 тыс. 786 случаев заболевания холерой выявлено в Йемене с 27 апреля 2017 г. по 28 феврале 2018 г. Такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Из общего числа случаев 2 тыс. 258 зарегистрированы со смертельным исходом, в 1 тыс. 104 случаях диагноз подтвержден лабораторно.

В 59,3% случаев смерть зарегистрирована у пациентов, поступавших в больницы в тяжелом состоянии. Тяжелое развитие болезни наблюдалось в 16% всех случаев холеры. В 28,8% всех случаев заболевание развивалось у детей до 5 лет. Всего у 28% населения были проведены быстрые диагностические тесты и в 22,8% - взяты материалы для бактериологического исследования. В последний раз положительным был результат анализа, проведенного 4 февраля 2018 года. За последние три недели в 174 районах страны сообщается о случаях, подозрительных на холеру. На всей территории страны число заболеваний еженедельно снижается и общая ситуация стабилизируется. Количество тяжелых случаев также снизилось и находится в пределах 11%.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.