Российская биатлонистка принесла сборной второе золото на Паралимпиаде

Михалина Лысова завоевала золото на Паралимпиаде/фото РИА Новости

Российская биатлонистка Михалина Лысова завоевала золотую медаль в гонке на 6 км среди спортсменок с нарушением зрения на Паралимпиаде в Пхенчхане 10 марта.

Лысова, выступавшая с ведущим Алексеем Ивановым, преодолела дистанцию без промахов на огневых рубежах за 18 минут 48,3 секунды. Серебро досталось украинке Оксане Шишковой (без промахов; время – 19.26,4). Бронза у белоруски Светланы Сахоненко (три промаха; 20.28,2). Россиянки Марина Галицына (три промаха; 21.17,8) и Екатерина Мошковская (четыре промаха; 24.24,2) заняли пятое и восьмое места соответственно. Михалина Лысова стала пятикратной паралимпийской чемпионкой - в ее активе также по две золотые медали на Играх 2010 года в Ванкувере и на Играх 2014 года в Сочи в лыжных гонках и биатлоне. Это золото стало вторым для сборной России на Паралимпиаде в Пхенчхане, сообщает РИА Новости.