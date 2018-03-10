Морские течения изучали с помощью писем в будущее

фото ИА "Метеовести"

На пляже в Западной Австралии найдена бутылка со старейшим посланием. Установлено, что сообщение, датированное 12 июня 1886 года.

Оно было выброшено в воду с немецкого парусного судна "Паула" примерно в 950 км от Западного побережья Австралии. Ученые из Нидерландов и Германии подтвердили подлинность послания и его дату. В частности, бутылка с посланием была упомянута в бортовом журнале "Паулы". Сравнив образцы почерка, исследователи обнаружили, что текст принадлежит самому капитану судна. Специалисты добавляют, что в 1864-1933 гг. с немецких кораблей такие бутылки сбрасывались постоянно. Это делалось в рамках эксперимента: моряки пытались лучше изучить течения Мирового океана и найти более быстрые судоходные пути. В каждую из бутылок помещалась особая форма с датой, координатами судна, его названием, пунктом отбытия и маршрутом. Тех, кто открывал послание, просили указать время и место находки, а затем отнести ее либо в ближайшее консульство Германии, либо в военно-морскую обсерваторию в Гамбурге.

Впоследствии было найдено около 10% от общего числа этих бутылок (662 штуки); все они хранятся в Федеральном морском и гидрографическом агентстве Германии, сообщают "Метеовести".