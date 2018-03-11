Ученые США обнаружили алмаз с инопланетным льдом

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Группа исследователей из Университета Невады из США обнаружила уникальный алмаз, внутри которого сохранилась суперплотная форма льда, известная как лед-VII, пишет РИА Новости.

Суперплотная форма льда обычно имеет внеземное происхождение. Молекулы этого вещества, в отличие от обычного льда (лед-I), имеют кубическую молекулярную форму. На Земле подобные структуры создаются в лабораторных условиях.

Ученые случайно обнаружили камень в образцах, извлеченных из мантии Земли. Когда ученые просветили алмаз рентгеном, чтобы проанализировать включения углекислого газа, они выяснили, что перед ними настоящий лед-VII. Это явление впервые зафиксировано в полностью естественных условиях на Земле.