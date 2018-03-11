up

11.03.2018 воскресенье

USD 56,8011

EUR 70,5299

В Тюмени -17..-19 С 3 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Власти Пекина ввели оранжевый уровень тревоги из-за загрязнения воздуха

15:31 11 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото intertour.ru

Власти Пекина заранее объявили оранжевый уровень тревоги в связи с резким ухудшением качества воздуха в китайской столице. Он начнет действовать с 00.00 12 марта и будет активен как минимум до 24.00 14 марта, пишет РИА Новости.

По предварительным прогнозам метеорологов, в среду в город придет холодный фронт, температура воздуха понизится, тогда смог начнет рассеиваться, и ближе к полуночи качество воздуха значительно улучшится.

После начала действия предупреждения, в городе запрещено запускать фейерверки и хлопушки, жарить мясо и другие продукты на огне на открытом воздухе, вывозить строительный мусор, также необходимо будет приостановить основные строительные работы, которые могут негативно сказаться на состоянии воздуха.

В связи с ухудшением экологической обстановки рекомендуется отменить все мероприятия на открытом воздухе для воспитанников детских садов и школьников, людям пожилого возраста, детям, жителям города с заболеваниями сердца и дыхательной системы рекомендуется сократить пребывание на улице до минимума.

Частицы PM2.5 размером менее 2,5 микрона представляют серьезную опасность для здоровья, они создают ощущение тумана в воздухе и могут проникать и оседать глубоко в легких, вызывая приступы удушья и серьезные проблемы со здоровьем. Безопасный уровень, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения, — 25 микрограммов на кубометр.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

15:31 Власти Пекина ввели оранжевый уровень тревоги из-за загрязнения воздуха
14:59 Ученые: лекарства от аллергии провоцируют мужское бесплодие
14:17 Российские керлингисты одержали первую победу на Паралимпиаде
13:51 Александр Логинов взял золото в спринте на этапе Кубка IBU в Увате Фото
13:32 В тюменском вузе адаптируются к новым вызовам цифровой эпохи
12:31 Ишимские казахи отпраздновали Наурыз Фото
12:19 Агрофирма КРиММ укрепила свои позиции на европейском рынке
11:51 В Винзилях застолье приятелей закончилось поножовщиной
11:37 Перспективы развития добровольчества обсудят в Тюмени
10:58 В колледжах и техникумах региона состоялись беседы об избирательном праве
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил женщин региона с праздником

Владимир Якушев: дольщики накренившегося дома не останутся без поддержки

В Тюменской области создана эффективная модель поддержки малого бизнеса

Политика

Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем

Тюменская область - регион с максимальной устойчивостью, считают аналитики

Степан Киричук: тюменцы способны решить задачи, поставленные в послании президента России

Экономика

Программы поддержки малого и среднего бизнеса переформатируют

Игорь Фролов: в микрорайоне Тура появится улица-дублер

Российское мороженое покоряет Китай

Общество

Ученые: лекарства от аллергии провоцируют мужское бесплодие

В тюменском вузе адаптируются к новым вызовам цифровой эпохи

Ишимские казахи отпраздновали Наурыз

Спорт

Российские керлингисты одержали первую победу на Паралимпиаде

Александр Логинов взял золото в спринте на этапе Кубка IBU в Увате

В Голышмановском районе определили сильнейших в шахматах и гиревом спорте

Происшествия

Власти Пекина ввели оранжевый уровень тревоги из-за загрязнения воздуха

В Винзилях застолье приятелей закончилось поножовщиной

Россиян просят воздержаться от поездок в Гану

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+