Два человека погибли на пожаре в частном доме в Тюмени

| Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Тюменской области

Сообщение о пожаре в частном доме на ул. 2-я Сахалинская в Тюмени поступило в экстренные службы в десятом часу вечера 15 мая. В ходе тушения огнеборцы обнаружили тела двух погибших.

"На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь полностью охватил дом и пристрой. К тушению привлекалось 6 единиц техники и 20 человек личного состава", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Причина пожара устанавливается.