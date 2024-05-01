В Тюмени встретились молодые специалисты "Газпром нефти" из 11 регионов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

IV Слет молодых специалистов блока разведки и добычи компании "Газпром нефти" #Бытьпервыми прошел в тюменском музее Словцова 15 мая. Его участниками стали более 70 молодых специалистов из 11 регионов России.

На встрече с экспертами – ведущими специалистами компании и представителями региона они обсудили вопросы привлекательности "Газпром нефти" для молодых специалистов, возможности карьерного и профессионального роста и рассмотрели Тюменскую область как территорию для молодежи.

"С ведущими нефтяными компаниями страны у нас есть комплексные соглашения, которые позволяют в долгосрочной перспективе заниматься развитием территорий. В рамках этих программ мы реализуем множество частных проектов молодых специалистов, которые позиционируют себя внутри региона. Это общероссийский тренд. И такие предприятия, как "Газпром нефть", вкладываются в людей, в развитие человеческого капитала", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Тюменский регион является кузницей кадров для нефтегазовой отрасли страны. В Тюмени функционируют колледжи, вузы, научные институты, которые готовят высококвалифицированных специалистов. Создаются условия для их самореализации.

Компания "Газпром нефть", привлекая молодых специалистов на работу, придерживается определенного принципа.

"Человекоцентричность помогает открыть человека, выявить сильные компетенции, это могут быть не только бизнесовые, любые. Творческая жилка помогает решать задачи бизнеса креативней. Таким образом, человек открывается как талант, бизнес, слыша человека, меняется под него", - пояснила начальник управления по работе с персоналом и организационному развитию блока разведки и добычи компании "Газпром нефть" Галина Голощапова.

Профессионализм и лидерство – главное, что ценят в нефтяной компании. Молодые специалисты готовы постигать все новое и делают это не только ради зарплаты и построения карьеры, отмечает Голощапова: "У нас потрясающая корпоративная культура, которая помогает каждому сотруднику реализовать себя".

IV Слет молодых специалистов блока разведки и добычи объединяет молодежь и HR-специалистов из разных дочерних обществ компании. Главная цель проведения – создание проектов, отвечающих современным вызовам компании.

"Участники слета прошли большой этап генерации идей. Компания сначала обозначила проблемы, ключевые задачи перед ними. Специалисты собрались в команды по 8-10 человек и начали работать над этими вызовами. Они разработали проекты", - уточнил гендиректор "Газпромнефть-Ямал" Артем Войводяну.

Жюри определит 10 лучших проектов. Авторам помогут запустить их реализацию.

Анжела Лебедева