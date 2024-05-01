В Вагайском районе укрепляют гидротехнические сооружения

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Работа по укреплению гидротехнических сооружений продолжается в Вагайском районе. В с. Большой Карагай и с. Аксурка местные жители формируют мешки с песком, спасатели и профильные службы укладывают их на временные насыпи.

Отмечается, что уровень воды на ближайшем гидропосте уже побил исторический максимум. Проводится постоянное окарауливание, чтобы оперативно устранить протечки.

В Вагайский район прибыла дополнительная группировка спасателей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На прошлой неделе жителей с. Большой Карагай и Аксурка предупредили, что нужно готовиться к возможной эвакуации.