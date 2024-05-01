В Тюменской области из-за подъема воды в Иртыше начнется эвакуация жителей Вагайского района

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Обеспечить эвакуацию жителей Вагайского района, в частности, села Большой Карагай из-за подъема уровня воды в реке Иртыш - главная задача. Ситуация с паводком в Тюменской области вновь обострилась, написал глава региона Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетеях 15 мая.

"Большая вода из реки Ишим наполняет Иртыш, он интенсивно прибывает в Вагайском районе. Первый крупный населенный пункт по течению – село Большой Карагай. Уровень воды здесь уже превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов. На гидропосту в Омской области в селе Усть-Ишим уровень 2017 года превышен на 80 сантиметров. Ждем, что эта вода придет и в Вагайский район", - рассказал он.

В раойне ведут работу по укреплению защитных насыпей, наполнению мешков грунтом. Главная задача – вовремя эвакуировать население, спасти имущество, домашних животных и скот.

52 сотрудника МЧС напрпавлены в муниципалитет. Координирует действие всех служб на месте заместитель губернатора Владимир Чейметов.