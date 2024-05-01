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Пара из Тюмени заключила брак на выставке "Россия"

Общество, 19:05 15 мая 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Пара из Тюмени Дмитрий Карпов и Антонина Зяблова поженились на выставке-форуме "Россия" в Москве. Они приняли участие в торжественной церемонии бракосочетания пар из Уральского федерального округа на Свадебном фестивале.

Ранее на выставке на ВДНХ заключила брак еще одна пара из Тюменской области. Это Максим Марковский и Александра Карпова из Ишима. Они приняли участие в самой массовой свадебной церемонии, сообщает инфоцентр правительства региона.

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