Пара из Тюмени заключила брак на выставке "Россия"
Общество, 19:05 15 мая 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия
Пара из Тюмени Дмитрий Карпов и Антонина Зяблова поженились на выставке-форуме "Россия" в Москве. Они приняли участие в торжественной церемонии бракосочетания пар из Уральского федерального округа на Свадебном фестивале.
Ранее на выставке на ВДНХ заключила брак еще одна пара из Тюменской области. Это Максим Марковский и Александра Карпова из Ишима. Они приняли участие в самой массовой свадебной церемонии, сообщает инфоцентр правительства региона.