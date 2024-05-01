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Тоболяк украл у пенсионеров более 1,7 миллиона рублей

Происшествия, 13:15 15 мая 2024

прокуратура тюменской области | Фото: прокуратура тюменской области

25-летнего жителя Тобольска обвиняют по ст. "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере". Он украл у пенсионеров более 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Обвиняемый в составе организованной преступной группы в феврале 2024 года совершил ряд хищений денег пенсионеров путем обмана. Соучастники звонили гражданам и сообщали, что их родственник стал виновником ДТП, в котором имелись пострадавшие. Для прекращения уголовного дела члены преступной группы просили передать деньги. Потерпевшие передавали свои сбережения обвиняемому, который перечислял их на банковские счета соучастников.

Уголовное дело рассмотрит Тобольский городской суд.

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# кража , мошенничество , прокуратура

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