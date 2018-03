Александр Рыбак представит Норвегию на Евровидении-2018

Фото с сайта fanparty.ru

Певец и композитор Александр Рыбак одержал победу в финале национального отборочного тура с песней That's How You Write a Song и представит Норвегию на конкурсе "Евровидение-2018" в Лиссабоне, пишет РИА Новости.

Певец уже представлял Норвегию на Евровидении в 2009 году, который проходил в Москве. Тогда он одержал победу со своей песней "Сказка".

Александр Рыбак родился 13 мая 1986 года в Белоруссии. Вырос в Норвегии, куда он переехал вместе с родителями, когда ему было 5 лет.

Международный конкурс Евровидение-2018 пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.