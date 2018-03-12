Роспотребнадзор ко Всемирному дню потребителя запустил горячую линию

Фото ИА "Тюменская линия"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается 15 марта, организовала Всероссийскую горячую линию по защите прав потребителей с 12 по 16 марта.

Специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, а также в консультационных центрах для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии проконсультируют граждан по вопросам приобретения товаров и услуг, в том числе через Интернет, решении вопросов защиты своих прав в различных жизненных ситуациях.

В Тюменской области телефон горячей линии 20-86-66, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.