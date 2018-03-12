Чемпионат Европы EuroSkills пройдет в Санкт-Петербурге в 2022 году

Фото ИА "Тюменская линия"

Кандидатуру северной столицы единогласным решением утвердили в Будапеште представители 28 стран-участниц WorldSkills Europe на ежегодной Генеральной ассамблее европейской организации 7 марта.

Заявка Санкт-Петербурга уже была одобрена Советом директоров WorldSkills Europe после инспекционного визита в город в феврале. Финальное решение последовало после презентации заявки Санкт-Петербурга на проведение EuroSkills 2022 и открытого голосования членов европейской организации в Будапеште. "Санкт-Петербург очень серьезно готовится к чемпионату EuroSkills 2022. Мы видели во время визита в феврале, что у мероприятия очень серьезная поддержка со стороны WorldSkills Russia, администрации, правительства и работодателей. У России большой опыт в организации национальных соревнований, что гарантирует проведение чемпионата Европы на высшем уровне", – сказала глава WorldSkills Europe Дита Траидас.

Санкт-Петербург проведет в 2022 году восьмой по счету чемпионат Европы по профессиональному мастерству, а эстафету первенства России передаст Австрия как хозяйка EuroSkills в 2020 году. В сентябре 2018 года EuroSkills примет столица Венгрии.

EuroSkills – самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 28-ми стран-участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире уже более 70 лет, однако устраивать чемпионаты исключительно среди европейских команд стали только с 2008. Столицей первого чемпионата Европы был Роттердам. Столицей предыдущего EuroSkills в 2016 году стал шведский Гетеборг. По его итогам национальная сборная России заняла почетное 1 место в общекомандном зачете, завоевав 5 медалей и 11 медальонов за профессионализм.

Мировые первенства WorldSkills проходят с 1950 года. Право на проведение 45-го чемпионата в 2019 году выиграла Казань, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.