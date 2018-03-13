Концерт "Бах в стране чудес" пройдет в тюменской филармонии

Фото ИА "Тюменская линия"

Концерт "Бах в стране чудес" начнется в тюменской филармонии (ул. Республики, 34) 18 марта в 13 часов.

Как сообщает пресс-служба филармонии, в концерте принимают участие: лауреат международных конкурсов Мария Блажевич (орган), Эльвира Саниевская (сопрано), Жанна Стригун (сопрано), Елизавета Брагина (сопрано), Богдан Логачев (гитара), Детский образцовый хоровой коллектив "Сибирята". Руководитель – Татьяна Солодовникова.

Все дети и взрослые уверены, что Иоганн Себастьян Бах был очень серьезным композитором и строгим человеком. На самом деле это совсем не так. Он любил повеселиться, пошутить, был нежным отцом и заботливым учителем. Программа концерта – тому доказательство, потому что в музыкальном путешествии спутниками Баха будут Алиса, отправившаяся на прогулку в Страну органных чудес.

В программе: произведения И. С. Баха; музыка из балетов П. И. Чайковского "Спящая красавица" и "Щелкунчик"; музыка из мультфильмов.