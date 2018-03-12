В Тюмени задержали безработную наркоторговку

УФСКН РФ по Тюменской области

Женщину, подозреваемую в распространении наркотиков, задержали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, полицейские задержали безработную 39-летнюю женщину. У нее изъяли сверток с 10 граммами синтетического наркотика. Кроме того, при женщине находились семь шприцов в упаковке, один использованный шприц.

Женщина - гражданка соседнего государства. В течение последнего времени она распространяла наркотики в Тобольске. В Тюмень подозреваемая прибыла, чтобы забрать наркотические средства. В дальнейшем она планировала их сбыть в Тобольске.

Фигурантка задержана, ей грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.