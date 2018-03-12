В Сургуте в мусорном баке обнаружили тело младенца

sledcom.ru

Проверка по факту обнаружения тела младенца проводится в Сургуте.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, работники коммунальной службы обнаружили в мусорном баке на ул. Профсоюзов тело младенца. Следователи работают на месте происшествия. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.