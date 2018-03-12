Российская комедия "Я худею" возглавила прокат в мартовские праздники

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Около 315 млн рублей составила суммарная выручка проката комедии "Я худею" с 8 по 10 марта. Касса всего уикенда превысит 1,3 млрд рублей.

Фильм Алексея Нужного заработал 78,2 млн рублей 10 марта и 270,1 млн рублей за первые три дня проката. Такой результат позволяет окупить не только производственный бюджет, но и все затраты на подготовку релиза и рекламную поддержку. Фактически продюсеры могут подсчитывать прибыль уже после первых выходных на экранах. Дебютная касса "Я худею" станет двенадцатой за всю историю для российского кино и четвертой для комедийных лент. Только за первые три дня фильм о похудении посмотрели более миллиона человек. Можно смело поздравить создателей его и всю отечественную киноиндустрию с еще одним крупным успехом, сообщает kinobusiness.com.