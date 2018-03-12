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Тобольский мультицентр открыли мастер-классами, играми и музыкальным квартирником

14:38 12 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото Моя территория

12 интерактивных мероприятий прошло в новом мультицентре Тобольска в рамках "Марафона событий".  

За первую неделю работы тобольского мультицентра "Моя территория" его посетили 266 человек, которые создавали арт-объекты, ставили голос, участвовали в шоу-импровизации и других интерактивных мероприятиях.

Открыла марафон лекция федерального эксперта Рустэма Шарапова, который работал с командами Coca-Cola, РЖД и "Роснефть". Он рассказал тоболякам о том, как повысить личную эффективность.

Также  в мультицентре прошел "День медиа". Информационщики команды тюменского мультицентра поделились секретами продвижения в социальных сетях, основываясь на опыте продвижения молодежных проектов разного уровня. Тобольские геймеры выявили чемпионов по настольным и видеоиграм. Победу в популярной настольной игре "Крагморта" праздновала Мария Покушева. Чемпионом в FIFA стал Владислав Лукин.

Для ценители музыкального искусства состоялась встреча с участником телепроекта "Большая сцена" и конкурса "Новая волна" Кириллом Нечаевым. Он поделился личным опытом постановки голоса и развития диапазона. В завершение встречи Кирилл рассказал о своем опыте участия в федеральных музыкальных проектах. Продолжил вечер квартирник "Cover king", где каждый желающий исполнял любимые песни.

Свободный художник, преподаватель частной студии "Апельсин" Екатерина Карасева провела мастер-класс по технике pixel-art, в ходе которого участники создали изображение знаменитого кота по прозвищу "Grumpy Cat", украсившее стены мультицентра. Арт-вечер прошел за просмотром документального фильма о культовом американском режиссере Вуди Аллене.

Тюменский театр комедийной импровизации "BreakFastBand" провел мастер-класс "Импровизация на сцене и в жизни". Различные игры и упражнения были направлены на личное раскрепощение, преодоление страха ошибки, развитие актерского мастерства. Актеры представили спектакль-шоу без заранее прописанного сценария, в котором зрители задавали условия, актеры их принимали и играли скетчи. Более 30 тоболяков стали частью театрального праздника в новом мультицентре.

Финальную точку в марафоне событий поставил "День карьеры". Члены тюменского регионального отделения "Опоры России" Евгений Мазуров и Евгений Ломаев рассказали, как открыть свое дело, какие качества необходимы молодому человеку для ведения бизнеса и каких ошибок следует избегать.

Молодежное пространство работает с 9 до 22 часов. Команда мультицентра в сотрудничестве с городскими сообществами и лидерами молодежного движения начнет разрабатывать собственные проекты и мероприятия, которые будут реализованы в Тобольске.

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Теги: Моя территория , Тобольск

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