В Сургутском районе пенсионер зарезал свою супругу

Фото следственного комитета РФ

Мужчину, обвиняемого в убийстве супруги, осудят в Сургутском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, в селе Локосово поссорились супруги-пенсионеры. Мужчина избил 65-летнюю женщину, после чего нанес ей ножевое ранение. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.