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UTair запустит новые рейсы в преддверии чемпионата мира по футболу

09:10 13 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото - sv-s.ru

В новом сезоне UTair дополнит маршрутную сеть широкой программой полетов на юг России.

Самолеты авиакомпании будут летать в Анапу из Москвы, Нижневартовска, Сургута и Уфы. В Геленджик из Москвы и Сургута. В Краснодар — из Москвы, Нижневартовска, Сочи, Сургута и Тюмени. В Сочи полетят путешественники из Краснодара, Москвы, Нижневартовска, Сургута, Тюмени и из Махачкалы с пересадкой в Минеральных Водах.

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу UTair откроет новые направления из Волгограда — в Казань, Краснодар, Самару и Сочи. Прямые перелеты между городами-участниками чемпионата были одной из ключевых задач UTair при подготовке весенне-летнего расписания.

"Главное событие этого лета — чемпионат мира по футболу. UTair организовал для болельщиков прямые регулярные рейсы в города, где пройдут матчи. Для пассажиров из регионов авиакомпания запустила прямые рейсы на курорты — в Анапу, Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды и Сочи. С короткими пересадками во Внуково путешественникам доступен отдых в Европе", — добавил президент авиакомпании "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Авиакомпания возобновит рейс из Москвы в Салоники и продолжит полеты из Москвы в Берлин, Вену, Милан, Мюнхен и Ригу.

Николай Ступников

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Теги: UTair , авиаперевозки , чемпионат мира по футболу

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