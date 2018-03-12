Выборам президента России посвятили книжную выставку

фото Тюменской областной научной библиотеки

Книжно-иллюстративная выставка "Выборы президента" открывается в библиотеке Менделеева 13 марта.

Как сообщают организаторы, на ней представлены литература и периодические издания, посвященные президентским выборам в Российской Федерации.

Выставка расположена в универсальном читальном зале №1 (1 этаж). Все желающие могут ознакомиться с ней с 13 марта по 10 апреля. Вход свободный.

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