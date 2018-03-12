Тюменская делегация примет участие в форуме "Россия - страна возможностей"

rsvforum.ru

60 представителей Тюменской области примут участие в работе форума "Россия - страна возможностей", который пройдет в Москве с 13 по 15 марта. Мероприятие соберет на одной площадке 6 тыс. человек.

Работа форума будет посвящена развитию системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов. С участниками проектов открытой платформы "Россия – страна возможностей" встретятся эксперты из госуправления, бизнеса, культуры и искусства, социальной сферы. Во время дискуссий, мастер-классов, лекций, творческих встреч они поделятся опытом, который необходим для внедрения и продвижения инициатив.

Организаторы 13 самостоятельных проектов открытой платформы "Россия – страна возможностей", созданной по инициативе президента России, – крупнейшие образовательные организации, бизнес-объединения и некоммерческие общественные институты.

Тюменскую область представит творческая молодежь, активисты школьного самоуправления, волонтеры, лидеры молодежных НКО, начинающие предприниматели и состоявшиеся специалисты из разных сфер. Возглавит региональную делегацию руководитель координационно-ресурсного центра реализации молодежных программ и проектов Дворца творчества и спорта "Пионер" Виталий Скоморохов, сообщает пресс-служба губернатора.

Дарья Казакова