Горожанам предлагают открыть свою Тюмень и побывать на шоу Елки и Тимати

Фото ИА "Тюменская линия"

Грандиозное шоу с участием российских артистов Елки и Тимати впервые пройдет в Тюмени во Дворце спорта 25 марта. Билеты на концерт не продаются, однако получить их могут самые активные участники фотоконкурса "Открой свою Тюмень", который состоится 18 марта в рамках ежегодного фестиваля "Тюменская весна".

Условия конкурса просты – необходимо 18 марта сделать селфи на фоне специальных фоторамок, которые установят на каждой из фестивальных площадок, и до 21 часа выложить фото в социальную сеть "ВКонтакте" под хэштегом #откройсвоютюмень. До 21 часа 19 марта конкурсантам нужно набрать как можно больше лайков от пользователей соцсети. Победители, а в их число попадут 3 тыс. авторов самых популярных фото, получат билеты на концерт.

Стоит отметить, что подготовка к фотоконкурсу идет полным ходом. Специальные фоторамки из пластика и металлических конструкций изготавливают в Тюмени. Разработкой их дизайна занимается команда проекта "Открой свою Тюмень".

По словам куратора проекта "Открой свою Тюмень" Ольги Петрушиной, всего будет сделано более 280 фоторамок с изображением ключевых объектов, характеризующих регион. На каждой из 184 площадок фестиваля разместят от одной до трех фоторамок.

"На них будут изображены не только известные тюменские наличники с уникальной деревянной резьбой, но и знаковые социально-экономические объекты Тюмени, Тобольска, который по праву стал культурной жемчужиной региона. Еще одна уникальная рамка будет изображать аэропорт Рощино, являющийся воздушными воротами не только Тюмени, но и всей Западной Сибири", - отметила Ольга Петрушина.

Участвовать в фотоконкурсе могут горожане старше 18 лет. В день фестиваля на площадках будут работать и волонтеры, которые не только помогут сделать фото, но и подробнее расскажут об условиях участия в проекте.

Предполагается, что имена победителей станут известны уже спустя сутки после окончания фотоконкурса - к 23 часам 59 минутам 19 марта. Авторы, попавшие в Топ-3000, смогут забрать свои билеты с 20 по 24 марта в МТЦ Космос (ул. Республики, 165А). При себе необходимо иметь паспорт, уточняют организаторы.

Отметим, фотоконкурс и концерт "Открой свою Тюмень" организуют при поддержке тюменского международного аэропорта "Рощино". Правила и условия участия в конкурсе размещены на официальном сайте мероприятия откройсвоютюмень.рф.

Узнать подробную информацию о мероприятиях "Тюменской весны", расположении ближайших к дому площадок горожане могут на странице весеннего фестиваля в Интернете или по телефону 45-15-20.

Любовь Голышева