Проблемную новостройку в Тюмени изучают эксперты

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Эксперты приступили к обследованию дома по улице Беляева, 23 в Тюмени. Повторная экспертиза строящегося дома, в котором в 2015 году выявили крен, назначена в рамках судебного разбирательства Арбитражным судом Тюменской области, сообщает Главное управление строительства региона.

Обследование продлится около двух месяцев. За это время специалисты должны дать ответ на вопрос о безопасности построенного дома и возможности ввода его в эксплуатацию. В первую очередь будет изучено состояние грунтов под домом и проведено обследование строительных конструкций здания. Если эксперты вынесут решение о полной безопасности дома, начнется его достройка. По расчетам специалистов, объект может быть введен в эксплуатацию к сентябрю 2018 года.

Напомним, застройщиком жилого дома является ООО "Новый город - Инвест+". Вся необходимая разрешительная документация для строительства застройщиком оформлена. В 2015 году в рамках государственного строительного надзора специалистами главного управления строительства Тюменской области выявлен крен 14-этажной секции здания. Застройщику выдано предписание об устранении нарушений, в том числе о необходимости приведения основания дома в соответствие с нормативными требованиями. За нарушения градостроительного законодательства застройщик привлечен к административной ответственности.

Для выполнения работ по устранению крена здания застройщиком был заключен договор со специализированной организацией - ООО "ГЕОФОНД+". Компания обследовала строительные конструкции, основания и фундаменты здания, провела инженерно-геологические изыскания.

В соответствии с заключением ООО "ГЕОФОНД+" от 10 февраля2017 несущие, ограждающие конструкции и фундаменты дома находятся в нормативном техническом состоянии. Дом имеет высокую степень строительной готовности. Вместе с тем, застройщиком до настоящего времени не выполнены отдельные работы по завершению строительства дома (монтаж системы вентиляции, дымоудаления и слаботочных сетей, пожарной автоматической сигнализации, системы отопления нежилых помещений и ряд других работ).

Ситуация со строительством дома находится на особом контроле губернатора Тюменской области Владимира Якушева.