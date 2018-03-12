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В Тобольске участники флешмоба споют песню "Самба белого мотылька" Егора Крида

19:42 12 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото откройсвойтобольск.рф

Флешмоб с исполнением песни "Самба белого мотылька" Егора Крида проведут юные жители Тобольска в ТРЦ "Жемчужина Сибири" 13 марта. Начало в 15 часов. 

Таким образом дети анонсируют концерт артиста, который состоится 26 марта в Тобольске во Дворце спорта "Кристалл".

Билеты можно получить, участвуя в фотоконкурсе. Суть фотоконкурса проста – сделать селфи на фоне специальной фоторамки "Открой свой Тобольск" на площадках фестиваля "Тюменская весна в Тобольске", выложить фото на своей странице в соцсети "ВКонтакте" под хэштегом #откройсвойтобольск и набрать как можно большее число лайков от пользователей сети. Участвовать могут горожане старше 18 лет.

Напомним, что над созданием дизайнерских фоторамок уже работают в печатном цехе "Клякса".

В голосовании может участвовать только одно фото от одного пользователя. Выложить фотографию в соцсеть под хэштегом #откройсвойтобольск необходимо 18 марта с 8 часов до 21 часа. 19 марта до 21 часа можно набирать лайки от пользователей соцсети и отслеживать свой рейтинг на сайте откройсвойтобольск.рф. К 23 часам 59 минутам 19 марта будут известны авторы самых популярных снимков. Участники, попавшие в Топ-1500, смогут побывать на концерте Егора Крида.

Для жителей Тобольска, которые захотят поглубже погрузиться в историю города, на сайте проекта "Открой свой Тобольск" в разделе о фоторамках разместят интересные факты об изображенных культурных объектах. 

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Теги: дети , Егор Крид , концерт , Тобольск , Тюменская весна в Тобольске , фестиваль , флешмоб

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