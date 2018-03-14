О дорусской Тюмени расскажут в музее Словцова

фото музейного комплекса им. Словцова

Лекция "Дорусская Тюмень" начнется в музее им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 15 марта в 16 часов.

Как сообщают организаторы, на лекции "Дорусская Тюмень" можно узнать о развитии и становлении Тюмени в рамках концепции осевого времени, о племенах и народах, участвовавших в формировании городской культуры.

Лектор - доктор исторических наук, профессор, заведующий Региональной лабораторией изучения этноконфессиональных отношений и проведения социокультурных экспертиз Тюменского государственного университета Александр Ярков.

Вход свободный.