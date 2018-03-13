Мужчину, зарезавшего посетителя торгового центра в Сургуте, заключили под стражу

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В Сургуте взят под стражу местный житель, зарезавший 10 марта посетителя торгового центра, сообщает во вторник пресс-служба Сургутского городского суда.

Инцидент произошел 10 марта в торговом центре "Аура". По данным следствия, один из посетителей напал с ножом на другого, в результате чего пострадавший скончался.

"12 марта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Республики Дагестан, обвиняемого органами предварительного расследования в том, что 10 марта в торговом центре "Аура" нанес потерпевшему множественные ножевые ранения в грудную клетку, от которых он скончался", -говорится в сообщении суда.