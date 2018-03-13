В Нефтеюганске украли гараж

metallsol.ucoz.ru

Мужчину, подозреваемого в краже гаража, задержали в Нефтеюганске.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Югре, мужчина приехал в гаражный кооператив, однако вместо металлического бокса обнаружил пустое место.

Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 30-летний житель Нефтеюганска. Мужчина, проходя мимо гаражного кооператива, сфотографировал один из боксов и распространил объявление о его продаже.

Без ведома собственника он сменил замки и отдал ключи от гаража за 40 тыс. рублей. Деньги потратил на алкоголь и еду. Новый владелец недвижимости, демонтировав бокс, сдал его в пункт приема металлолома.

Злоумышленник заключен под стражу. Полицейские проверяют причастность молодого человека к аналогичным преступлениям. По факту кражи возбуждено уголовное дело.