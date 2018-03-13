Под Тюменью на трассу приземлился аэростат

скриншот с youtube.com

Проверка по факту приземления на обочину автодороги аэростата проводится в Тюменском районе.

Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте, 10 марта в районе д. Борки совершил посадку аэростат. При посадке воздушного судна по предварительным данным никто не пострадал.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.