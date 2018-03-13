Жительница Туртаса увела у знакомого деньги с карты

Фото ИА "Тюменская линия"

Девушку, подозреваемую в краже денег, задержали в Уватском районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в дежурную часть обратился житель п. Туртас, у которого с банковской карты похитили 5 тыс. 200 рублей.

Накануне пропажи денег 37-летний мужчина распивал алкоголь в компании своих знакомых. Мужчина отправил знакомую за дополнительной порцией алкоголя, при этом дал ей банковскую карту и сообщил пин-код.

Девушка вернулись в квартиру, и застолье продолжилось. Когда хозяин карты уснул, подозреваемая сняла остальные деньги, удалила с телефона владельца смс-оповещения о снятии наличных.

Подозреваемая задержана сотрудниками полиции. Свою вину она не отрицает. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.