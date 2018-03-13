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Стали известны имена студентов-победителей олимпиады по китайскому языку

16:49 13 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: Тюменский технопарк

Победителями олимпиады по китайскому языку, которая проходила в ТюмГУ, в группе А стали Кристина Милиш (ИнЗем), Дарья Мельникова (СоцГум), Альбина Гарипова (СоцГум). Победители в группе В - Владилена Ткачева (ИнЗем), Зульфия Абдусаломова (ИнЗем), Дарья Михайлова (ИнЗем).

Всего в олимпиаде приняли участие около 100 студентов из разных институтов. Они изучают китайский как второй иностранный язык. Студенты демонстрировали навыки владения устной речью, выполняли задания по аудированию, грамматике и иероглифике китайского языка, отвечали на вопросы по лингвострановедению. Одним из заданий олимпиады было творческое выступление на китайском языке, где участники читали стихи, рассказывали скороговорки и даже исполняли песни на языке Конфуция.

Чжу Юйфу/фото ТюмГУ

Оценивал участников олимпиады профессор Цюйфуского государственного педагогического университета (Китай) Чжу Юйфу. Он является также профессором кафедры иностранных языков и межкультурной профессиональной коммуникации гуманитарных направлений ТюмГУ. Добавим, что Тюменский госуниверситет успешно сотрудничает с вузами Китая с 1990 года. В настоящее время партнерами ТюмГУ являются Цюйфуский государственный педагогический университет (ЦГПУ), Гуманитарный институт Северо-Восточного педагогического университета, Китайский нефтяной университет, средняя школа №2 уезда Цзинь Сян. Ежегодно в ТюмГУ обучаются по разным программам студенты из Китая, а также проходят здесь стажировки.

В свою очередь преподаватели и студенты ТюмГУ выезжают на стажировки и практики в КНР, принимают участие в программах обмена и международных летних школах в университетах Китая (Международная летняя школа по китайскому языку в Жичжао).

Ксения Парфенова/фото ТюмГУ

Так, в прошлом году 30 студентов университета посетили Китай в рамках программы академического обмена. "Я получила колоссальный опыт. Китай вообще как будто другая планета. Я вышла из зоны комфорта, и у меня четкое ощущение, что я ехала туда с сознанием ребенка, а приехала взрослым человеком. То, что университет дает такую возможность, повысить коммуникативный, языковой, культурный уровень - это здорово!", - рассказала магистрант ФЭИ, дважды побывавшая по обмену в китайских университетах-партнерах ТюмГУ Ксения Парфенова.

В 2017 году магистрантка ИПиП Мария Таусенева получила стипендию президента РФ для обучения за рубежом и в 2018 году пройдет стажировку в Китайском университете Гон-Конга. Для поддержания мотивации к изучению китайского языка, повышения уровня знаний о культуре, политике и экономике Китая в ТюмГУ ежегодно проходят "Дни китайской культуры", включающие большой спектр информационных и интерактивных мероприятий. На протяжении нескольких лет ЦГПУ проводит ряд мероприятий, посвященных празднованию Дня Великой Победы в Цюйфу, в котором принимают участие порядка 40 китайских и российских студентов, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. 

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Теги: китайский язык , олимпиада , стажировка , стипендия президента РФ , ТюмГУ

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