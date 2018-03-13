Гражданина Таджикистана осудят в Тюмени за контрабанду героина

sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в контрабанде более семи килограммов героина, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, 38-летний гражданин Таджикистана за денежное вознаграждение согласился на своем автомобиле Hyundai Starex ввезти в Россию героин. После пересечения казахстано-российской границы в Казанском районе автомобиль остановили сотрудники полиции. Им из оперативных источников было известно, что на Hyundai Starex будут перевозить героин.

При первоначальном осмотре иномарки наркотики не нашли. Для обнаружения скрытых полостей с тайником автомобиль был доставлен на станцию технического обслуживания. Там в четырех металлических дисках колес было обнаружено более семи килограммов героина.

Обвиняемый по решению суда заключен под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы.