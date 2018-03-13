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Насильника несовершеннолетней задержали в Тюмени

14:27 13 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Следственный эксперимент. Фото следственного комитета РФ по Тюменской области

Мужчину, обвиняемого в преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетней, задержали в Тюмени.

20-летний житель города обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст.132 УК  (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Напомним, вечером 10 марта 2018 года в подъезде дома № 51 на ул. Олимпийской областного центра мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки 2009 года рождения. 

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленный на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следственное управление СКР по Тюменской области.

 

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Теги: насилие , несовершеннолетние , уголовное дело

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