Насильника несовершеннолетней задержали в Тюмени

Следственный эксперимент. Фото следственного комитета РФ по Тюменской области

Мужчину, обвиняемого в преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетней, задержали в Тюмени.

20-летний житель города обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст.132 УК (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Напомним, вечером 10 марта 2018 года в подъезде дома № 51 на ул. Олимпийской областного центра мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки 2009 года рождения.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленный на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следственное управление СКР по Тюменской области.