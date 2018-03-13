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Тюменские школьники вышли в финал олимпиады "Россия в электронном мире"

18:10 13 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы Минобрнауки России

Третий, заключительный этап ежегодной интерактивной олимпиады для школьников "Россия в электронном мире" по истории, обществознанию и русскому языку пройдет в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге и в филиале Тюмени (ул. Орджоникидзе, 59) с 13 по 15 марта.

В финал прошли 192 ученика из 44 регионов России. Всего организовано 13 площадок для испытаний. Двадцать школьников 10-11 классов из Тюменской области и ХМАО-Югры стали участниками третьего этапа. Больше всего учащихся  - 14 человек попали в направление "Русский язык", пять школьников пройдут испытания по обществознанию и один по истории. 

"Вначале участников олимпиады приветствовали организаторы из Сант-Петербурга посредством "Skype". Все испытания проходят в электронном читальном зале библиотеки, - рассказала главный библиограф Тюменской областной научной библиотеки Наталья Кузнецова. - Многие участники уже зарегистрированы, так как бывают у нас на экскурсиях, специальных уроках. Остальных регистрируем.  Ребятам приходится применять простотой и расширенный поиск, они используют для поиска ответов хрестоматии начала 20 века, архивные материалы".

По словам Наталья Кузнецовой, школьникам важно уметь работать с этими материалами. На выполнение заданий  олимпиады отводится три часа десять минут. Больше всего затруднений учащиеся испытывают с ответами по истории. Диапазон поиска большой, от каталогов до хрестоматий и видеофайлов. "В тюменском филиале Президентской библиотеки олимпиады проходят на протяжении 6 лет. Отрадно то, что ежегодно по итогам есть победители. Так, в 2017 году были победители из Заводоуковска, Тобольска, Тюменского района", - поделилась главный библиограф.

Результаты олимпиады 2018 года станут известны примерно через месяц. Добавим, олимпиада "Россия в электронном мире" по истории и обществознанию включена в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2017/2018 учебный год" как олимпиада II уровня, что дает ее победителям и призерам преимущества при поступлении в вузы России. Кроме того, участники, которые займут призовые места по предмету "русский язык", получат дополнительные баллы при поступлении в РГПУ им. А.И. Герцена. Сертификат победителя и призеров приравнивается к 100 баллам. 

Подробная информация об участии в интерактивной школьной олимпиаде по истории, обществознанию и русскому языку "Россия в электронном мире" размещена на сайте.

Анжела Лебедева

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Теги: олимпиада , Президентская библиотека , русский язык , школьники

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