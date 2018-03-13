Поэтесса Ах Астахова выступит в Тюмени

tyumen.cityshow.me

Поэтесса Ах Астахова 15 марта представит свою новую программу в Тюмени на сцене ДК "Железнодорожник".

Лирика Ах Астаховой, настоящее имя которой Ирина, очень многогранна. Ее считают одной из самых ярких поэтов современности, она собирает концертные залы городов России, Украины, Беларуси, Франции, Чехии и других стран. В своих стихах девушка обращается к темам отношений, путешествий, поиска жизненного пути и призвания.

Осенью 2017 года Ирина выпустила сборник стихотворений. "Мужская лирика / Женская лирика" - это сборник стихов двух противоположностей, уживающихся в поэте: прямолинейные и строгие стихотворения, написанные от лица героя-сердцееда, и мягкие и нежные стихи, полные глубокой трогательности женской души. Книга выпущена издательством ЭКСМО.

Мелодичность и легкость лиричных строк в сочетании с живым музыкальным сопровождением создают неповторимую атмосферу на ее выступлениях. Ирина представит слушателям свою новую программу "Чем счастливее будешь ты". Музыку для выступления Ирины создал композитор-неоклассик Никола Мельников.

Начало концерта в 19 часов. Приобрести билеты можно здесь: http://tyumen.kassy.ru/event/886/. Кроме того, у тюменцев есть возможность попасть на концерт бесплатно: розыгрыш билетов проходит в аккаунте проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в Instagram. Подведение итогов уже 13 марта вечером.