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ЕГЭ оценят родители на "Большой перемене"

12:49 14 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Родительский форум "Большая перемена". Фото ИА "Тюменская линия"

Что написать проще - сочинение по русскому языку или ЕГЭ – выяснят родители выпускников на "Большой перемене" 18 марта.

В воскресный полдень за пронумерованный стол сядет Светлана Швец. Мама 11-классника вспоминает, что, будучи выпускницей, писала сочинение по русскому языку и контрольную работу по алгебре. При поступлении в тюменский мединститут нужно было снова написать сочинение по русскому языку, письменным вступительным была химия, а устным – биология. На  "Большой перемене" Светлана Швец решила продемонстрировать знания по русскому языку.

"Я считаю, что говорить и писать правильно нужно всегда, поэтому решила сдавать русский язык", - пояснила она.

Для семьи Швец сдавать ЕГЭ не в новинку: старшая дочь прошла испытания восемь лет назад, а младший сын как раз готовится, прошел четыре пробных экзамена. Потому Светлана Швец знает, на имитационную сдачу ЕГЭ нельзя проносить телефон, с собой – только паспорт и ручки с черной пастой.

Все взаправду: открытый родительский форум "Большая перемена" даст прочувствовать тяготы нынешних учеников. Родители пройдут всю процедуру, начиная от входа в класс и предоставления паспорта. Экзамен будет короче по времени. Для родителей есть возможность выбрать предмет: русский язык, базовую или профильную математику, физику, обществознание. А в завершении мамы и папы получат сертификат о прохождении ЕГЭ.

Многие родители сомневаются в трудности ЕГЭ, разве сложно написать тест? Куда труднее сдать устный экзамен. Директор тюменской гимназии № 16 Наталья Филиппи заверила, билеты никто не отменял: нынешние школьники ежегодно в конце учебного периода сдают устные экзамены по русскому языку, математике и предмет на выбор.

"Большая перемена" - это полезно: родитель сможет показать ребенку, что доказал свои знания на экзамене. Чтобы ребенок хорошо сдал экзамен, необходимы усилия и школы, и самого выпускника. И родители должны поддержать своего ребенка. Далеко не все родители сдавали ЕГЭ. Большинство сдавало экзамены еще по старой технологии, когда были билеты", - рассказала Наталья Филиппи.

Гимназия № 16 – это один из самых больших пунктов проведения ЕГЭ в стране (№ 402), заверил его руководитель и заместитель директора гимназии № 16 Дмитрий Коляденко. Сам он сдавал этот экзамен в 2004 году, оканчивая школу № 17: попал в переходный период, когда выпускники сдавали русский, математику и физику по ЕГЭ, а литературу – по билетам.

"Для нас литература была самым тяжелым экзаменом. Было много материала, нужно было охватить весь курс литературы, все одиннадцать лет. И вопросы были непростые", - вспоминает Дмитрий Коляденко.

Сегодня у организаторов строгие требования. За поведением экзамена следят общественные наблюдатели из числа педагогов, родителей и студентов. Последние - самые взыскательные судьи. Но и сами организаторы не имеют права на поблажки. Дмитрий Коляденко вспомнил случай в 2017 году, когда девятиклассника заметил с мобильным телефоном. Ребенку пришлось осенью пересдавать экзамен по информатике.

"Ребенка было жалко. Мальчик учился в 92-й школе, рядом с моим домом. Я его позднее встречал, поинтересовался, сдал ли он экзамен. Сдал", - успокоился Дмитрий Коляденко. 

Родительский форум "Большая перемена" пройдет во всех школах Тюмени 18 марта. Имитационный экзамен также можно сдать онлайн

Тюменская гимназия №16. Фото ИА "Тюменская линия"

Лина Орлова

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Теги: гимназия №16 , ЕГЭ , форум , школа , экзамен
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