Тюменские школьники подтвердили региональную оценку качества образования

ЕГЭ. Фото ИА "Тюменская линия"

Возможностью отрепетировать сдачу ЕГЭ воспользовались поступающие в технические вузы выпускники Тюменской области. Тренировочный экзамен по профильной математике сдали выпускники тюменской гимназии №16 на региональной оценке качества общего образования 13 марта.

Выпускник 11б класса Антон Швец настроился изучать атом, он рассчитывает на самые высокие баллы, поскольку планирует поступить в Тюменский индустриальный университет, парня интересует атомная физика. В гимназии №16 он учится в профильном физико-математическом классе. У выпускника аналитический склад ума, признается его мама Светлана Швец. Вот уже в четвертый раз ребенок пробует свои силы в имитационном ЕГЭ, сам анализирует собственные способности и выявляет минусы.

"Он анализирует ситуацию даже глубже, чем мы с отцом. Он знает, где у него пробелы и может их четко сформулировать. Даже когда пришел к репетитору, то даже его озадачил", - рассказала мама выпускника.

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По ее словам, у выпускника уже нет особого волнения. Ребят тщательно готовят, потому процедура не является из ряда вон выходящей, она стандартна. Больше волнуются родители, ведь уже затрачено много сил и времени на подготовку к экзаменам: и занятия, и репетиторы, и дополнительные задания.

Из трех одиннадцатых классов гимназии №16 за пронумерованные парты сели 50 школьников, рассказала ее директор Наталья Филиппи. Имитационный экзамен на региональном этапе в 2018 году ребята пишут на своих пунктах, максимально приближая выпускников к той атмосфере, которая на итоговой аттестации ждет каждого.

"Вся процедура выдержана по инструкции, чтобы у детей была возможность прочувствовать временные рамки самого экзамена, его атмосферу и посмотреть, какие материалы могут встретиться на ЕГЭ в мае-июне", - пояснила Наталья Филиппи.

По регламенту ребята заходят в аудитории за пятнадцать минут до экзамена, у них проверяют паспорт и рассаживают по местам ,согласно предварительному распределению. Затем ответственный читает инструкцию. На региональной оценке качества образования преподаватель вскрывает пакет. На оригинальной же сдаче ЕГЭ вместо этого экзаменационные задания распечатают при детях. Это единственная разница в механике проведения экзамена, подчеркнула Наталья Филиппи.

Наталья Филиппи. Фото ИА "Тюменская линия"

Далее ребята проверяют наличие всех материалов в своем пакете, заполняют регистрационные бланки. Затем на доске для школьников пишут время начала экзамена и во сколько он закончится. На него отводится 3 часа 55 минут. Каждый ребенок в своем темпе решает задания ЕГЭ: дети ведут себя уверено, техника сдачи ЕГЭ у них будто отлажена. Система внутришкольного тестирования отработана в каждой школе, пояснила директор гимназии.

"Мы начинаем погружать в процедуру, начиная с восьмого класса. В зависимости от возраста, частота экзаменов меняется. Для одиннадцатиклассников такое тестирование проходит трижды: в сентябре, декабре и феврале. К маю у них уже накопится опыт. Четырех контрольных срезов достаточно, но экзамен и репетиция – это еще не все. Надо уделить большое количество времени отработке материала", - убеждена Наталья Филиппи.

Как пояснил руководитель пункта проведения экзамена №402 (гимназия №16 Тюмени) Дмитрий Коляденко, 13 марта прошел тренировочный экзамен на уровне региона, а 14 марта в школе пройдет апробация ЕГЭ на федеральном уровне. "Будет полностью соблюдена вся процедура распечатки экзаменационного материала и его передачи в центр обработки информации", - заверил Дмитрий Коляденко.

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Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ начнется 28 мая с географии, информатики и информационно-коммуникационных технологий, а последними сдавать литературу и физику школьники будут 20 июня. Далее пройдут резервные экзамены (апелляционная пересдача). Досрочные экзамены состоятся с 21 марта по 11 апреля.

Лина Орлова