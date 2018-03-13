up

13.03.2018 вторник

USD 56,6122

EUR 69,7972

В Тюмени -10..-12 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменские школьники подтвердили региональную оценку качества образования

16:05 13 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
ЕГЭ. Фото ИА "Тюменская линия"

Возможностью отрепетировать сдачу ЕГЭ воспользовались поступающие в технические вузы выпускники Тюменской области. Тренировочный экзамен по профильной математике сдали выпускники тюменской гимназии №16 на региональной оценке качества общего образования 13 марта.

Выпускник 11б класса Антон Швец настроился изучать атом, он рассчитывает на самые высокие баллы, поскольку планирует поступить в Тюменский индустриальный университет, парня интересует атомная физика. В гимназии №16 он учится в профильном физико-математическом классе. У выпускника аналитический склад ума, признается его мама Светлана Швец. Вот уже в четвертый раз ребенок пробует свои силы в имитационном ЕГЭ, сам анализирует собственные способности и выявляет минусы.

"Он анализирует ситуацию даже глубже, чем мы с отцом. Он знает, где у него пробелы и может их четко сформулировать. Даже когда пришел к репетитору, то даже его озадачил", - рассказала мама выпускника.

﻿
1 /

По ее словам, у выпускника уже нет особого волнения. Ребят тщательно готовят, потому процедура не является из ряда вон выходящей, она стандартна. Больше волнуются родители, ведь уже затрачено много сил и времени на подготовку к экзаменам: и занятия, и репетиторы, и дополнительные задания.

Из трех одиннадцатых классов гимназии №16 за пронумерованные парты сели 50 школьников, рассказала ее директор Наталья Филиппи. Имитационный экзамен на региональном этапе в 2018 году ребята пишут на своих пунктах, максимально приближая выпускников к той атмосфере, которая на итоговой аттестации ждет каждого.

"Вся процедура выдержана по инструкции, чтобы у детей была возможность прочувствовать временные рамки самого экзамена, его атмосферу и посмотреть, какие материалы могут встретиться на ЕГЭ в мае-июне", - пояснила Наталья Филиппи.

По регламенту ребята заходят в аудитории за пятнадцать минут до экзамена, у них проверяют паспорт и рассаживают по местам ,согласно предварительному распределению. Затем ответственный читает инструкцию. На региональной оценке качества образования преподаватель вскрывает пакет. На оригинальной же сдаче ЕГЭ вместо этого экзаменационные задания распечатают при детях. Это единственная разница в механике проведения экзамена, подчеркнула Наталья Филиппи.

Наталья Филиппи. Фото ИА "Тюменская линия"

Далее ребята проверяют наличие всех материалов в своем пакете, заполняют регистрационные бланки. Затем на доске для школьников пишут время начала экзамена и во сколько он закончится. На него отводится 3 часа 55 минут. Каждый ребенок в своем темпе решает задания ЕГЭ: дети ведут себя уверено, техника сдачи ЕГЭ у них будто отлажена. Система внутришкольного тестирования отработана в каждой школе, пояснила директор гимназии.

"Мы начинаем погружать в процедуру, начиная с восьмого класса. В зависимости от возраста, частота экзаменов меняется. Для одиннадцатиклассников такое тестирование проходит трижды: в сентябре, декабре и феврале. К маю у них уже накопится опыт. Четырех контрольных срезов достаточно, но экзамен и репетиция – это еще не все. Надо уделить большое количество времени отработке материала", - убеждена Наталья Филиппи.

Как пояснил руководитель пункта проведения экзамена №402 (гимназия №16 Тюмени) Дмитрий Коляденко, 13 марта прошел тренировочный экзамен на уровне региона, а 14 марта в школе пройдет апробация ЕГЭ на федеральном уровне. "Будет полностью соблюдена вся процедура распечатки экзаменационного материала и его передачи в центр обработки информации", - заверил Дмитрий Коляденко.

﻿
1 /

Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ начнется 28 мая с географии, информатики и информационно-коммуникационных технологий, а последними сдавать литературу и физику школьники будут 20 июня. Далее пройдут резервные экзамены (апелляционная пересдача). Досрочные экзамены состоятся с 21 марта по 11 апреля.

Лина Орлова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: выпускники , гимназия , ЕГЭ , школа , экзамен
Ранее в сюжете
15.06.2017, 17:43 Наблюдения завуча: тюменским выпускникам стало легче поступить в столичные вузы
03.02.2017, 16:38 Золотой знак отличия ГТО поможет абитуриентам тюменских вузов
19.01.2017, 13:23 Рособрнадзор начал видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ
13.01.2017, 10:40 Заявление на сдачу ЕГЭ принимаются до 1 февраля
28.05.2015, 09:56 Тюменские выпускники сдают экзамен по русскому языку
31.03.2015, 17:21 Названо минимальное количество баллов по ЕГЭ для получения аттестата
19.02.2015, 12:51 Тюменский нефтегаз приглашает бесплатно подготовиться к ЕГЭ по физике

Последние новости

17:38 Геодезический знак убил жителя Ямала, пытавшегося срубить его на дрова
17:27 "Транснефть – Сибирь" завершила испытания участка подводного перехода нефтепровода Холмогоры – Клин
17:16 Тюменский велогонщик выиграл гонку в Ялте
17:10 Более полутора миллионов человек выбрали участок для голосования через портал госуслуг
17:00 Педагога года наградят в Тюмени
16:49 Стали известны имена студентов-победителей олимпиады по китайскому языку Фото
16:38 В Сургутском районе при пожаре жилого вагончика погиб мужчина
16:27 Ишимские пивовары представили новый продукт
16:16 Завод по переработке картофеля начнет работать в 2019 году
16:05 Тюменские школьники подтвердили региональную оценку качества образования Фото
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

В регионе усилят меры безопасности в день выборов и в период проведения этапа Кубка мира по биатлону

Владимир Якушев поздравил тюменских победителей уватского этапа Кубка IBU по биатлону

Владимир Якушев поздравил женщин региона с праздником

Политика

Медведев назначил "Лидеров России" заместителями министров

Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем

Тюменская область - регион с максимальной устойчивостью, считают аналитики

Экономика

"Транснефть – Сибирь" завершила испытания участка подводного перехода нефтепровода Холмогоры – Клин

Ишимские пивовары представили новый продукт

Завод по переработке картофеля начнет работать в 2019 году

Общество

Более полутора миллионов человек выбрали участок для голосования через портал госуслуг

Педагога года наградят в Тюмени

Стали известны имена студентов-победителей олимпиады по китайскому языку

Спорт

Тюменский велогонщик выиграл гонку в Ялте

Российский горнолыжник завоевал золото Паралимпиады

Россиянка Екатерина Румянцева завоевала третье золото Паралимпиады-2018

Происшествия

Геодезический знак убил жителя Ямала, пытавшегося срубить его на дрова

В Сургутском районе при пожаре жилого вагончика погиб мужчина

В Тюмени директор фирмы задолжал работникам более трех миллионов рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+