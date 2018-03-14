Коллекцию иноземных диковинок и старинные производства можно увидеть в Тобольске

tiamz.ru

Музей сибирского предпринимательства в Гостином дворе (Красная площадь 2, стр.1) в Тобольске приглашает туристов на экскурсию с 50% скидкой.

Горожане и гости города узнают о первом бизнес-центре Тобольска, он был построен по именному царскому указу 1702 года для поощрения торговли со странами Средней Азии, Китаем, Индией и Афганистаном. Этот центр считается одним из первых каменных зданий в Сибири и одной из трех сохранившихся построек Семена Ремезова на территории Тобольского кремля.

Гостям музея также расскажут о старинном сухопутном маршруте из европейской части России, через Тобольск к границам Китая, о роли в создании Сибирского почтового тракта экспедиции Витуса Беринга, о Тобольске, как крупнейшем торговом центре Сибири, смогут увидеть коллекцию иноземных диковинок и старинные товары местного производства.

Заказать экскурсию и узнать подробную информацию можно по телефону: 8 (3456) 22-37-13.

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