Пенсионный фонд предупреждает тюменцев о мошенниках

lawyer-expert.ru

Незнакомые люди, приходящие в дома тюменцев и представляющиеся сотрудниками Пенсионного фонда России, скорее всего, мошенники. Об этом предупреждает отделение ПФР по Тюменской области.

"Если к вам постучались подозрительные граждане и представились сотрудниками Пенсионного фонда, не пускайте их в свой дом или квартиру. Не показывайте неизвестным людям свои документы. Не подписывайте никаких бумаг, не изучив их. Обращаем внимание: специалисты ПФР по домам не ходят. Все заявления с указанием персональных сведений гражданина принимают только в клиентских службах ПФР. Государственные услуги Пенсионного фонда предоставляются бесплатно", - подчеркивается в обращении регионального отделения ПФР.

Кроме того, в Интернете участились случаи, когда неизвестные компании и лица предлагают ввести данные паспорта и СНИЛС. Областное отделение ПФР призывает игнорировать подобные сайты и бережно относиться к своим персональным данным.

Достоверную информацию о сформированных пенсионных правах и выплатах можно получить в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг, а также в приложении ПФР для смартфонов.

На сегодняшний день Пенсионный фонд предоставляет более 50 услуг в электронном виде. Телефон горячей линии ОПФР по Тюменской области: 8 (3452) 562-500.

Соб. инф.