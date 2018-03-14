Тюменцы предложили названия для трех российских образцов стратегических вооружений

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Финальный этап конкурса по выбору названий для новейших российских вооружений стартовал на официальном сайте Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Интернет-пользователям предоставлена возможность выбрать названия из пятидесяти наиболее популярных предложений для боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой, беспилотного подводного аппарата.

Специальный сервис для приема предложений с названиями для трех новейших российских образцов стратегических вооружений, о которых было доведено в ходе ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, был запущен на сайте Минобороны 1 марта 2018 года.

За истекший период специальный сервис на сайте Минобороны России посетило более 870 тыс. пользователей, из которых около трети – граждане иностранных государств. Посетителями направлено более 245 тыс. предложений с названиями для образцов новейших российских стратегических вооружений.

Минобороны России провело обработку и анализ всех поступивших предложений, по результатам которых определены по 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружения. Голосование на сайте военного ведомства по выбору названий оружия продлится до 16 марта.

Отметим, что в конкурсе по выбору названий для новейших российских вооружений приняли активное участие тюменские юнармейцы и воспитанники регионального центра допризывной подготовки "Аванпост". Об этом сообщил в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор центра Николай Савченко.

Евгений Бабенко