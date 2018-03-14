Российский горнолыжник завоевал серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде

Алексей Бугаев/фото РИА Новости

Россиянин Алексей Бугаев завоевал серебряную медаль в соревнованиях в гигантском слаломе среди стоячих спортсменов на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане 14 марта.

Он уступил 1,02 секунды победителю швейцарцу Тео Гмюру, который по сумме двух попыток показал результат 2 минуты 12,47 секунды. Бронзу получил канадец Алексис Гимон (+1,20).

Для сборной России эта медаль стала 17-й на Паралимпиаде в Пхенчхане, сообщает РИА Новости.