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В Тюмени стартовал розыгрыш билетов на фестиваль Спивакова

10:16 15 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
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В Тюмени стартовал розыгрыш билетов на музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…". Победителей объявят 23 марта, накануне фестиваля.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо быть подписчиком сообщества "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в соцсети "ВКонтакте" и сделать репост записи о конкурсе. Победителей определят при помощи генератора случайных чисел.

Фестиваль состоится в тюменской филармонии и будет проходить с 25 по 27 марта. Зрителям представят три программы, в которых будет исполнено более 10 шедевров мировой классической музыки и выступят три выдающихся солиста современности. Гости фестиваля будут наслаждаться знакомством с Национальным филармоническим оркестром России.

Дирижером фестиваля станет основатель камерного оркестра "Виртуозы Москвы", руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков – человек, сумевший стать настоящей легендой в своей профессии.

Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" генерирует информацию о всех событиях города. Для удобства в группе социальной сети "ВКонтакте" есть календарь, в котором можно посмотреть события на любую дату и спланировать свой досуг. Здесь также можно увидеть фотоотчеты с мероприятий, отзывы о них, трейлеры к фильмам, а также подборку ТОП мероприятий на выходные и месяц. 

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Теги: афиша , билеты , концерт , культура , розыгрыш , Тюменская филармония , фестиваль

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