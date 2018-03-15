Победители конкурса "Моя идея" получат грант на реализацию социальных проектов

фото мультицентра "Моя территория"

Церемония награждения первой волны грантового конкурса "Моя идея" начнется в ресторане "Слиffки" (ул. Комсомольская, 57) 16 марта в 18 часов 30 минут.

Победителями первой волны грантового конкурса для молодежи в этом году стали 12 молодежных сообществ. Среди лучших инициатив проекты из Тюмени и муниципалитетов юга Тюменской области. На реализацию социально значимых проектов для региона молодежные сообщества получат гранты от 20 тыс. до 200 тыс. и 500 тыс. рублей. Все проекты первой волны грантового конкурса будут реализованы до середины сентября 2018 года.

"В этом году команда организаторов грантового конкурса "Моя идея" пришла к выводу, что нужно дать возможность опытным молодежным сообществам побороться за более крупный грант. И так как сумма грантов увеличилась, победителей в этом году стало меньше, но проекты-победители при этом стали еще масштабнее. Награждение первой волны "Моей идеи" проходит весной, потому что у наших сообществ был запрос на реализацию весенних проектов", — пояснила руководитель Центра продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория" Дарья Ермакова.

Победителей выбирали по итогам очной оценки экспертного жюри, в числе которых были представители госвласти и бизнеса, специалисты социальной сферы, теле- и радиоведущие тюменских СМИ, руководители разных направлений мультицентра "Моя территория". Они оценивали социальный эффект проектов, их результативность, механизм реализации, информационную кампанию, а также само выступление. Участвовать в специальной номинации конкурса и претендовать на гранты до 500 тыс. рублей могли сообщества в коллаборации с другими участниками конкурса — как опытными, так и новыми.

Напомним, что грантовый фонд конкурса "Моя идея" в этом году — 3,5 млн рублей. На первую волну конкурса заявились 162 проекта. Самое популярное направление молодежных проектов этой волны — проекты в сфере добровольчества, образования, ЗОЖ и спорта. Прием заявок на участие во второй волне "Моей идеи" начнется в конце апреля, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".