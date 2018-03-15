up

15.03.2018 четверг

USD 56,9372

EUR 70,5338

В Тюмени -1..-3 С 6 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Победители конкурса "Моя идея" получат грант на реализацию социальных проектов

12:05 15 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото мультицентра "Моя территория"

Церемония награждения первой волны грантового конкурса "Моя идея" начнется в ресторане "Слиffки" (ул. Комсомольская, 57) 16 марта в 18 часов 30 минут. 

Победителями первой волны грантового конкурса для молодежи в этом году стали 12 молодежных сообществ. Среди лучших инициатив проекты из Тюмени и муниципалитетов юга Тюменской области. На реализацию социально значимых проектов для  региона молодежные сообщества получат гранты от 20 тыс. до 200 тыс. и 500 тыс. рублей. Все проекты первой волны грантового конкурса будут реализованы до середины сентября 2018 года.

"В этом году команда организаторов грантового конкурса "Моя идея" пришла к выводу, что нужно дать возможность опытным молодежным сообществам побороться за более крупный грант. И так как сумма грантов увеличилась, победителей в этом году стало меньше, но проекты-победители при этом стали еще масштабнее. Награждение первой волны "Моей идеи" проходит весной, потому что у наших сообществ был запрос на реализацию весенних проектов", — пояснила руководитель Центра продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория" Дарья Ермакова.

Победителей выбирали по итогам очной оценки экспертного жюри, в числе которых были представители госвласти и бизнеса, специалисты социальной сферы, теле- и радиоведущие тюменских СМИ, руководители разных направлений мультицентра "Моя территория". Они оценивали социальный эффект проектов, их результативность, механизм реализации, информационную кампанию, а также само выступление. Участвовать в специальной номинации конкурса и претендовать на гранты до 500 тыс. рублей могли сообщества в коллаборации с другими участниками конкурса — как опытными, так и новыми.

Напомним, что грантовый фонд конкурса "Моя идея" в этом году — 3,5 млн рублей. На первую волну конкурса заявились 162 проекта. Самое популярное направление молодежных проектов этой волны — проекты в сфере добровольчества, образования, ЗОЖ и спорта. Прием заявок на участие во второй волне "Моей идеи" начнется в конце апреля, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: волонтерство , Год волонтера , грант , конкурс , социальные проекты

Последние новости

12:38 Налоговые поступления в бюджет Тюменской области выросли
12:27 Тюменцы продегустировали деликатесы, которые можно будет купить на "Тюменской весне" Фото
12:16 В селе Осинник Уватского района отремонтируют дамбу с южной стороны
12:05 Победители конкурса "Моя идея" получат грант на реализацию социальных проектов
11:54 Педагоги Викуловского района прошли обучение по работе с особыми детьми
11:43 Кавээнщики ТюмГУ стали обладателями Кубка двух масок
11:32 Макет торпедного катера появится в тюменском парке осенью
11:21 В столичных аэропортах из-за непогоды отменены рейсы
11:10 В детском кванториуме стартовала Неделя регионального развития
11:00 Иностранные студенты состязались в знании русского языка в ТюмГУ
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: важно формировать культуру социальных лифтов

Владимир Якушев поделился лайфхаками с участниками форума "Россия – страна возможностей"

В регионе усилят меры безопасности в день выборов и в период проведения этапа Кубка мира по биатлону

Политика

Налоговые поступления в бюджет Тюменской области выросли

Макет торпедного катера появится в тюменском парке осенью

Депутат Госдумы Анатолий Карпов провел прием в Тюмени

Экономика

Агрохолдинг "Юбилейный" лидирует в производстве свинины в Тюменской области

Деловой форум Alfa Business Forum "Чек-листы успешных продаж" состоится в Тюмени

Ишимский завод по производству лизина решает вопросы импортозамещения

Общество

Налоговые поступления в бюджет Тюменской области выросли

Тюменцы продегустировали деликатесы, которые можно будет купить на "Тюменской весне"

В селе Осинник Уватского района отремонтируют дамбу с южной стороны

Спорт

Начинающие дартсмены разыграют "Кубок надежды"

Тюменские дзюдоисты поборются за медали "Большого шлема"

Как вовлечь в занятия фитнесом особых людей, обсудят в Тюмени

Происшествия

Пятилетняя девочка получила травмы в аварии в Тюмени

Жительница Тобольска прописала в своей квартире девять иностранцев

В сургутском магазине торговали поддельным алкоголем
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+