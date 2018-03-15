Сотрудники ПФР проконсультируют жителей Войновки

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Мобильная клиентская служба ПФР проведет консультации для жителей микрорайона Войновка 16 марта с 13 до 15 часов.

Специалисты управления ПФР в Тюмени приедут в микрорайон Войновка на специализированной машине "Мобильная клиентская служба", которая будет находиться около школы № 72 (ул. Энергостроителей, 4). Все желающие граждане смогут получить консультации по пенсионным вопросам.

А также можно будет получить разъяснения о ежемесячной выплате из средств материнского капитала для семей, в которых второй ребенок родился (родится) в 2018 году, сообщает пресс-служба ПФР по Тюменской области.