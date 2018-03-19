Заместитель прокурора Тюменской области примет граждан Заводоуковска и Ялуторовска

Прокуратура. Фото proctmo.ru

Заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров проведет личный прием граждан в г. Заводоуковске 21 марта с 11 до 12 часов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прием будет организован в здании Заводоуковской межрайонной прокуратуры (ул. Заводская, 5а).

В тот же день с 14 до 15 часов заместитель прокурора области проведет прием граждан в г. Ялуторовске в здании межрайонной прокуратуры (ул. Свердлова, 30).

Все принятые обращения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.