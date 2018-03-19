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Заместитель прокурора Тюменской области примет граждан Заводоуковска и Ялуторовска

08:07 19 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Прокуратура. Фото proctmo.ru

Заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров проведет личный прием граждан в г. Заводоуковске 21 марта с 11 до 12 часов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прием будет организован в здании Заводоуковской межрайонной прокуратуры (ул. Заводская, 5а).

В тот же день с 14 до 15 часов заместитель прокурора области проведет прием граждан в г. Ялуторовске в здании межрайонной прокуратуры (ул. Свердлова, 30).

Все принятые обращения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

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Теги: Заводоуковск , прием граждан , прокуратура , Ялуторовск

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