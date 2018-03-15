Голосовой помощник "Алиса" появился на стационарных компьютерах

фото https://sysadmin-note.ru

Голосовой помощник Алиса, созданный в Яндексе, появился в браузере для Windows.

Как считают разработчики, теперь пользователи могут быстрее справляться с множеством дел в браузере и на компьютере — голосом включать любимые песни, спрашивать о прогнозе погоды, новостях и курсе валют, открывать сайты и программы, выключать или перезагружать компьютер.

Яндекс.Браузер стал первым браузером с голосовым помощником. Пока Алиса делает только первые шаги, но с компьютером уже можно разговаривать почти как с живым человеком — поболтать или о чем-то попросить. Например: "Слушай, Алиса, скажи рецепт шарлотки", "Открой последнюю закрытую вкладку" или "Выключи звук". Алиса легко находит общий язык со всеми, в том числе с детьми: она знает много игр и готова посоревноваться в знании городов или составлении слов.

"Люди пользуются голосовыми технологиями в самых разных ситуациях: строят маршруты голосом, ищут что-то на ходу, общаются с роботами колл-центров. Голосовое управление — один самых естественных и простых способов общения человека с техникой, поэтому мы добавляем Алису в сервисы Яндекса. На смартфонах она уже помогает миллионам и теперь переходит к компьютерам. В будущем она стремится стать полноценным личным ассистентом человека на разных устройствах", — рассказал руководитель десктопного Яндекс.Браузера Роман Иванов.

Алиса доступна в новой версии браузера для Windows. С ней можно говорить, а когда это неудобно, общаться письменно. Если же помощь голосового помощника не нужна совсем, его легко отключить в настройках браузера. Подробнее о том, что умеет Алиса и как ее настроить, читайте в блоге Яндекса.

Добавим, Алиса — умный голосовой помощник, в основе которого лежат технологии нейронных сетей. Алиса способна импровизировать и обладает собственным характером. Она доступна на устройствах на iOS и Android, а также в Яндекс.Браузере для Windows, сообщает пресс-служба компании "Яндекс".