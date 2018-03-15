Педагоги Викуловского района прошли обучение по работе с особыми детьми

Повышение квалификации. Фото с сайта www.phototyumen.ru

23 педагога Викуловского района прошли краткосрочное обучение "Методология и технология реализации федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы".

Повышение квалификации в Викуловской школе № 1 провела методист Центра воспитания и социализации Тюменского областного государственного института развития регионального образования Елена Новоселова.

В рамках программы повышения квалификации были рассмотрены технологии работы с детьми, имеющими ментальные нарушения в развитии; технологии психолого-педагогического сопровождения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья; видео с фрагментами уроков по использованию данных технологий; а также вопросы использования ресурсов специальных (коррекционных) школ, базовых центров, психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов.

Педагоги получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца, сообщает пресс-служба администрации Викуловского района.