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Ишимский предприниматель не заплатил шесть миллионов налогов

12:49 15 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Директора ишимской фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, директор компании "Теплый дом" отразил в налоговой декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость за четвертый квартал 2016 года. В результате он уклонился от уплаты указанного налога с организации на общую сумму свыше 6 миллионов рублей.

Назначено проведение налоговой экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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Теги: налоги , уклонение

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