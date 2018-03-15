Ишимский предприниматель не заплатил шесть миллионов налогов

Фото ИА "Тюменская линия"

Директора ишимской фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, директор компании "Теплый дом" отразил в налоговой декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость за четвертый квартал 2016 года. В результате он уклонился от уплаты указанного налога с организации на общую сумму свыше 6 миллионов рублей.

Назначено проведение налоговой экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.