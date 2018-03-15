Хоккеисты Тюменского района завоевали серебро в чемпионате области среди любителей

Хоккей. Фото abnewswire.com

Второе место завоевали спортсмены Тюменского района на чемпионате Тюменской области по хоккею среди мужских любительских команд.

Как сообщает районное управление по спорту и молодежной политике, чемпионат, в котором приняли участие 14 команд региона, стартовал в декабре 2017. По его результатам сборная Тюменского района вышла во II этап.

Игры плей-оффа прошли с 9 по 11 марта в Ялуторовске. В итоге первое место заняли ялуторовские хоккеисты, серебряными призерами стали спортсмены Тюменского района, бронза у команды Упоровского района.